Люди, числившиеся погибшими при крушении вертолета на Алтае, оказались живы

Они самостоятельно покинули место происшествия.

Оказалось, что два человека, которое числились погибшими при крушении вертолета в Тюнгуре, живы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что эти люди самостоятельно покинули место происшествия и обратились за медицинской помощью.

Позднее эту информацию подтвердили и в региональном МЧС.

Всего в результате неудачной посадки вертолета Ми-8 в Республике Алтай погибли четыре человека. По данным Росавиации, на борту находилось 13 человек: три члена экипажа и 12 пассажиров. Однако число, находившихся на борту людей может быть неточным, так как по информации МЧС по республике Алтай, их было 16.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как при крушении вертолета на Алтае погибла гражданка Белоруссии.