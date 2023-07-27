Люди, числившиеся погибшими при крушении вертолета на Алтае, оказались живы

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

При падении вертолета Ми-8 на Алтае погибли четыре человека

Люди, числившиеся погибшими при крушении вертолета на Алтае, оказались живы

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Они самостоятельно покинули место происшествия.

Оказалось, что два человека, которое числились погибшими при крушении вертолета в Тюнгуре, живы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что эти люди самостоятельно покинули место происшествия и обратились за медицинской помощью.

Позднее эту информацию подтвердили и в региональном МЧС.

Всего в результате неудачной посадки вертолета Ми-8 в Республике Алтай погибли четыре человека. По данным Росавиации, на борту находилось 13 человек: три члена экипажа и 12 пассажиров. Однако число, находившихся на борту людей может быть неточным, так как по информации МЧС по республике Алтай, их было 16.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как при крушении вертолета на Алтае погибла гражданка Белоруссии.

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Люди, числившиеся погибшими при крушении вертолета на Алтае, оказались живы

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