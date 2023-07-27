Зависит от рубля: что станет с ценами на поездки в Китай при безвизовом режиме

С начала августа КНР начнет принимать граждан России без виз. Вырастет ли стоимость поездки?

Совсем скоро россияне смогут без виз посещать Китай. Как отразится введение безвизового режима на стоимости туров? Об этом рассказало издание URA.RU.

«Я не думаю, что цены упадут на Китай. Чартеров туда все равно не будет. Цена складывается из перелета и проживания. Ничего из этого дешеветь не собирается», — сказал председатель Всероссийского объединения туристов, председатель правления Национальной ассоциации юристов в сфере туризма Дмитрий Давыденко.

Как объяснил эксперт, безвизовый режим для россиян существовал и раньше, однако его приостановили из-за пандемии коронавируса. Сейчас же он видоизменился и будет предназначен по большей части для людей, живущих в приграничных областях, например, на Дальнем Востоке.

Дмитрий Давыденко допускает, что с введением безвизового режима появится больше совместных туристических программ. А вслед за учебным туризмом, который сейчас и так очень развит, может появиться и медицинский.

«Раньше этим занимался Ростуризм, но его ликвидировали. Поэтому это вопрос туристического бизнеса. Если будут запросы, то этим будут заниматься: открывать новые направления, города для путешествий», — убежден председатель.

До коронавируса Китай входил в лидеры стран по количеству туристических визитов россиян. В 2019 году зафиксировано более 2,6 миллиона поездок, из которых 20-30% были совершены с туристическими целями.

«Это не удивительно, ведь Китай может предоставить широкую палитру видов отдыха: от горнолыжного спорта на севере страны до курортного на юге. Кроме того, активно развивается и даже усиливается бизнес-сотрудничество с этой страной по всем направлениям в связи с «поворотом на Восток», — отмечает руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.

Как объясняет эксперт, сейчас стоимость поездок в Китай напрямую зависит от курса рубля.

«Если в сентябре прошлого года юань стоил 8,5 рублей, то сегодня уже 12,5», — отмечает Ольга Позднякова.

Ранее 5-tv.ru писал, что импорт китайских легковушек в Россию вырос на 543%.