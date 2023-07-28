🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 июля, день неровный и напряженный. Кто-то примет опрометчивые решения, кто-то чему-то научится или вынесет из ситуации жизненный опыт, а кто-то внесет кардинальные изменения в отношения.

♈ Овны

Овны, вы — идеальное сочетание волшебства и безумия! Вы — сокровищница стольких творческих подарков. Дар, который вас просят активировать прямо сейчас, — стремление к красоте и эстетике. Как всегда, отдайтесь потоку, сдайтесь божественным силам, которые жаждут проявиться через вас, когда вы снимете бремя совершенства.

Космический совет: активируйте свои творческие способности.

♉ Тельцы

Вы чувствуете, что с вами поступили несправедливо. Что вас предал кто-то, кого вы подпустили близко к сердцу. На самом деле, это величайший подарок, Тельцы. Не позволяйте тому, что пошло наперекосяк, оставить горький привкус во рту. Преобразуйте то, что осталось от ран в мудрость, поскольку вы извлекаете уроки из своего прошлого опыта.

Космический совет: станьте мудрее.

♊ Близнецы

Вселенная вечно строит козни в вашу пользу, Близнецы! Вселенная делает все возможное, чтобы обеспечить вам пятизвездочный отдых, пока вы здесь, на земле. Итак, отбросьте «кто», «что» и «почему», возвращаясь в поток творческого сознания. Вы привлекли эти прекрасные возможности в свой опыт, потому что готовы к большим переменам! Вы готовы освободиться от оков и шагнуть в самую воплощенную версию себя! Не сдерживайтесь.

Космический совет: не останавливайтесь, верьте в свои силы.

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♋ Раки

Вы чувствуете, что завеса приоткрыта, что вы способны увидеть данного человека или ситуацию в совершенно новом свете. Вместо того, чтобы опускаться в кроличью нору разочарования, будьте благодарны за проверку реальностью. Признайте, что не все вибрируют с той же частотой, что и вы, и это нормально.

Космический совет: будьте терпеливы к себе.

♌ Львы

Было время, когда вы сомневались в себе и своей способности творить магию. Было время, когда вы искали подтверждения со стороны. Однако то, что вы испытываете прямо сейчас, — это внутренняя революция. Серия трансформационных событий, которые восстанавливают вашу веру в себя и свое предназначение. Итак, отправляйтесь туда и выполняйте свое священное предназначение наилучшим из возможных способов! Как всегда, помните, что речь идет о путешествии, а не о пункте назначения.

Космический совет: проявите себя лучшим образом.

♍ Девы

Но что произошло бы, если бы мы никогда не рисковали? Что произошло бы, если бы мы делали одни и те же вещи в цикле и проживали один и тот же день снова и снова? Правильно, Девы. Мы бы съежились и, в конце концов, исчезли. Итак, выбирайте жизнь, полную страсти, прекрасную. Вкладывайте свое сердце и душу в то, что дает вам ощущение цели и заставляет вас чувствовать связь с божественными силами. Помните, вы не всегда можете контролировать результат того, что вы создаете, и это ваш величайший дар.

Космический совет: живите страстной и яркой жизнью.

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♎ Весы

Космический план безупречен во всех отношениях, Весы! На картах для вас: любовь, красота и принадлежность. Празднуйте душевные узы, которые питают и возвышают вас. Когда дело доходит до карьеры и творчества, карты советуют вам придерживаться политики «никаких ограничений». Иногда возможности, которых мы желаем, приходят к нам как бы случайно. В другое время нам нужно играть более активную роль, чтобы добиться больших успехов.

Космический совет: придерживайтесь беспрекословной политики, когда дело касается ваших карьерных целей.

♏ Скорпионы

Что значит для вас любовь и как вы хотите, чтобы ваш возлюбленный лелеял, питал и возвышал вас? Наличие карты исполнения желаний указывает на то, что ваши самые сокровенные желания вот-вот проявятся физически. Поэтому наполняйте свои молитвы верой, поскольку вы начинаете замечать всю магию, которая разворачивается вокруг вас! Одинокие Скорпионы, если в вашем кругу или семье есть кто-то, кто хочет сыграть роль Купидона, дайте им волю. Для вас так много всего происходит за кулисами.

Космический совет: откройте свое сердце.

♐ Стрельцы

Возможно, дело не в том, кто неправ, а кто прав. Возможно, речь идет о движении вперед. Возможно, речь идет о поиске творческих решений, которые принесут пользу всем участникам. Да, есть средний путь, Стрельцы. При должном уровне доверия и самоотдачи вы сможете уладить все полюбовно.

Космический совет: находите креативные решения, которые принесут пользу всем.

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♑ Козероги

Но легко ли вам, Козероги, когда вы с ними? Спросите себя, почему вы решили быть здесь. Не позволяйте своим страхам или неуверенности быть причиной, по которой вы остаетесь рядом. Пересмотрите правила взаимодействия таким образом, чтобы это находило отклик у всех.

Космический совет: пересмотрите текущие отношения.

♒ Водолеи

Гнев и печаль не идут вам на пользу, Водолеи. Во всяком случае, они создают еще больше беспорядков в жизни. Итак, сделайте себе одолжение, оставьте повествование о жертве и начните видеть в другом человеке движущую силу изменений в вашей истории. Избавившись от старого, вы создадите пространство для большей радости и свободы в своей жизни. Говоря о свободе, возможность, которая выпадает раз в жизни, может постучаться в вашу дверь. Она может привести вас в место, которого, возможно, не было в прошлом.

Космический совет: избавьтесь от старого, чаще говорите «да».

♊ Рыбы

Вы счастливы и знаете это, Рыбы. Благословения отныне будут только умножаться! Когда дело доходит до ваших межличностных отношений, вам рекомендуется видеть вещи такими, какие они есть. С правдой редко бывает легко иметь дело, но правда раскрепостит вас в большем количестве способов, чем вы можете себе представить.

Космический совет: опирайтесь только на правду.

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