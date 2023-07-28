Один из выживших в авиакатастрофе, известной как «Чудо в Андах», умер в 75 лет

Один из выживших в авиакатастрофе 1972 года, позже названой «Чудом в Андах», Хосе Луис Инсиарте скончался в возрасте 75 лет в столице Уругвая Монтевидео. Об этом сообщают авторы местного подразделения испанской газеты El País.

Информацию прессе передал товарищ покойного, также спасенный после всемирно известной трагедии, его зовут Карлос Паес. На сегодня из 16 героев этой истории в живых остались 14.

«Мы опечалены, он был нашим братом более 50 лет», — поделился Паес с журналистами.

Авиалайнер Fairchild FH-227D уругвайских Военно-воздушных сил (ВВС) потерпел крушение 13 октября 1972 года. На борту находились 45 человек, из них пять членов экипажа и 40 пассажиров — члены регбийной команды Old Cristians с родственниками и спонсорами. 12 погибли сразу, за ними пятеро — от полученных травм. Оставшиеся соорудили себе жилище из фюзеляжа, спустя время лавина погубила еще восемь человек, трое были тяжело ранены и умерли позже.

Выжившие находились в снежных горах на высоте 3600 метров, у них были минимальные запасы еды, греться было также нечем. Они голодали и все чаще слышали по радио, что поиски упавшего лайнера прекращаются. Отчаявшись, люди решили питаться телами погибших. Их спасли через 72 дня после крушения, когда поиски уже сочли бессмысленными.

Двое мужчин после десятидневного похода встретили чилийского фермера, который сообщил обо всем властям. После транспортировки в больницы Сантьяго врачи диагностировали спортсменам высотную болезнь, обезвоживание, обморожение и цингу, у некоторых были сломаны кости.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крушении самолета в Судане — по разным данным, погиби от девяти до 11 человек.