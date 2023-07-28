«Соседи в шоке»: Волочкова вновь устроила фотосессию в стиле ню в купели

Знаменитая балерина не нарадуется главному украшению своего участка. И поклонников не забывает радовать.

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова сорвала хейтерский джекпот, опубликовав очередное фото из купели, что установлена на ее участке. Звезда является фанатом бани и соответствующих полезных (в этом она уверена) развлечений. Одно из них — окунание в бочку с ледяной водой. Ничего лишнего с собой в купель танцовщица не берет. Вот и на этот раз наготу на фото прикрывают только веники.

Помимо голого тела, Волочкова показала и саму «бочку». Новенькую, от популярного среди знаменитостей мастера. Как подчеркнула селебрити, этот экземпляр изготовлен специально для нее, алыми буквами на нем выведены ее инициалы. «Гуру купелей», которому Волочкова посвятила щедрые похвалы, продает свои творения недешево. Артистка подчеркнула, что такие же есть у многих отечественных представителей шоу-бизнеса.

«Ледяная вода придает тонус телу. Особенно в контрасте с парной. Это уникальная возможность восстановления сил и энергии! А в дневное время еще и вид красивый на участке нашем», — поделилась Волочкова.

Баня и ледяная купель — регулярная процедура в жизни Волочковой. Фото: Instagram* / volochkova_art

Публика не пришла в восторг ни от именной купели, ни от голого тела. И хотя, стоит признать, без шпагата балерина отказалась, люди нашли повод для осуждения. Один из фолловеров заподозрил у звезды недуг, связанный с постоянным желанием раздеться на публике.

Многие комментаторы едко смеялись над подписью к фото, которое буквально напрямую рассказывало о финансовых возможностях Волочковой. Другие просто напомнили — «голое» фото из купели в аккаунте превратилось в зависимость. Селебрити так часто выкладывает свое нагое тело в Сети, что поклонники уже все «необходимое» рассмотрели. И от всей души просят ее одеться.

«Впечатление такое, что у нее болезнь — озабоченность женщины показать себя голую при любом случае»;

«Теперь я знаю, что такое „именная“. Это когда на любом предмете фломастером написать две буквы алфавита»;

«Суп фирменный, волочковский»;

«Соседи в шоке», — пишут фолловеры.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова заявила, что у ее популярности нет срока годности. А маркетолог и экономист Никита Шатохин не согласился и отметил, что так называемый черный пиар — явление временное и недолгосрочное. И об этом решении порой приходится горько пожалеть.

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