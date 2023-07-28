Россияне стали чаще покупать ювелирные украшения, несмотря на скачок цен

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Вероятно, отрасль начала восстанавливаться после событий 2022 года.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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Россияне стали чаще покупать ювелирные украшения. Как минимум, треть опрошенных сограждан стали больше тратить на изделия из золота. Как пишут «Известия», спрос вырос даже несмотря на то, что средний чек увеличился примерно на 15%.

Скачок розничных цен на ювелирные украшения произошел весной 2022-го на фоне резкого изменения курса долларов и котировок на золото. После этого стоимость начала постепенно снижаться. По словам экспертов, отрасль восстанавливается после падения в прошлом году.

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