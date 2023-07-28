Обнажившаяся Толкалина ответила на критику: «Жаль, что вы так не любите меня»

Артистка попросила у своей аудитории немного свободы. Свободы быть собой.

Актриса Любовь Толкалина была сильно впечатлена реакцией публики на ее откровенный пост. Так сильно, что думала о ней, по собственным словам, несколько дней. Как известно, 45-летняя кинозвезда обладает очень стройным и молодым телом, регулярно его тренируя. Она не боится показать камере это самое тело и не считает, что художественная съемка, пусть даже весьма пикантная — это повод навешивать ярлыки.

После публикации снимков в тонком белом нижнем белье Толкалина столкнулась с целой волной негатива и едва не была ею сбита. Пользователи, по большей части женщины, призывали быть скромнее, вели себя резко и грубо, не выбирая выражений. И это очень опасно в первую очередь для самих недоброжелателей. Актриса уверена, что ненавистью своей хейтеры губят здоровье и души, и тела.

«Я скорблю о вашем нежелании читать текст, что-либо знать о мире, а главное — понять меня. Зачем-то же я даю здесь именно эти картинки и этот текст. Уж точно не для демонстрации себя как женщины. Я — актриса, я — арт-объект, а вовсе не родственница ваша или часть интерьера в вашем доме», — цитируют Толкалину dni.ru.

Артистка призвала людей поверить, что личное благополучие в жизни начинается с благополучия и принятие окружающего мира. Каждый человек — строитель свой судьбы. И если впускать в душу гнев, за всю жизнь от этого веса не освободишься, от этой грязи не отмоешься. Персона становится такой, какой она делает свою жизнь. В том числе, полной злобы и грязных намеков.

«Я такая, какая есть. Я довольно загадочный параллелепипед, меня непонятно с чем есть. Но позвольте мне быть собой», — добавила селебрити.

В заключении Толкалина попросила тех, у кого челюсть сводит от одного ее вида, пролистывать все публикации и не заглядывать в ее профиль. Потому что актрисе хочется любви и гармонии, единения с аудиторией.

В тексте публикации Толкалина рассуждала о тех, кто ее яростно ненавидит и критикует. Актриса выразила сожаление в связи с тем, что она так не нравится и раздражает некоторых людей. Впрочем, поклонники поддержали ее и отметили, что плохо пишут о ней только завистники.

Ранее, писал 5-tv.ru, Любовь Толкалина рассказала о запретах в семье Михалковых-Кончаловских. Бывшим возлюбленным актрисы и отцом ее единственной дочери Марии является режиссер Егор Кончаловский.