Очередной провал: Британия по ошибке отправила в Мали секретные документы

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

The Times: Минобороны Британии по ошибке отправило секретные данные союзнику РФ

Очередной провал: Британия по ошибке отправила в Мали секретные документы

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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В статье подчеркивается, что Мали имеет тесные связи с Россией.

Ужасные ошибки снова совершают сотрудники Минобороны Великобритании. 27 июля они случайно отправили электронное письмо с секретной информацией на Мали. Об этом сообщает The Times.

«Поддерживая контакты с коллегами из Пентагона, Британия случайно отправила письма с указанием домена.ml, идентификатора Мали, вместо домена.mil, который используется в переписке оборонных структур США», — говорится в сообщении.

По данным издания, письма не содержали информации, которая может представлять угрозу безопасности Великобритании. В основном, там были заявления на отпуска военнослужащих. Но часть писем, все же, содержала некоторые данные британских ученых о гиперзвуковом оружии.

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В Минобороны уже начали внутреннюю проверку по этому делу. Кроме того, в материале подчеркивается, что Мали имеет тесные связи с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Великобритании выступили со странным заявлением о контрнаступлении ВСУ.

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