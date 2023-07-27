В Великобритании выступили со странным заявлением о контрнаступлении ВСУ

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В Минобороны Британии заявили о причастности к разработке планов контрнаступления ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Реальность такова, что российские военнослужащие теснят противника сразу на трех направлениях.

План украинского контрнаступления, которое продолжается около двух месяцев с почти нулевым результатом, был разработан с участием США и Великобритании, операция не провалена. Об этом заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

В интервью газете Daily Telegraph он отметил, что в целом контрнаступление ВСУ оправдывает ожидания Запада. Если они заключались в том, чтобы Киев потерял десятки тысяч бойцов и большое количество техники, то все действительно идет по плану.

Реальность такова, что российские военнослужащие теснят противника сразу на трех направлениях — краснолиманском, донецком и купянском. А под Ореховым только за один день 26 июля, по данным нашего Минобороны, было уничтожено 22 танка, десять БМП и около 100 украинских солдат.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Тема:
Спецоперация
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