«Хакеры серьезно поработали»: что известно о новых беспилотниках Северной Кореи

В чем заключаются их особенности и как они соотносятся с российскими аппаратами?

Один из новых беспилотников Северной Кореи отчасти напоминает американский MQ-9 Reaper. Об этом 5-tv.ru заявил военный историк Юрий Кнутов.

«Вообще понять, насколько беспилотники имеют хорошие характеристики, либо они только заявленные, реальности не соответствуют, можно понять, посмотрев их в деле. То есть хотя бы на полигоне и во время учебных боев, — но, естественно, нам это с вами не показывали», — сказал эксперт.

Так, публика увидела аппараты на фотографиях с визита главы Минобороны России Сергея Шойгу в страну. Один из них был схож с американским MQ-9 Reaper, отмечает военный историк.

При этом он предположил, что из-за серьезной подготовки Северной Кореи к возможному конфликту с Южной Кореей и США эти аппараты могут обладать действительно хорошими характеристиками. Более того, Кнутов вспомнил о публикациях в западных СМИ, где утверждалось, что северокорейские хакеры «серьезно поработали» в отношении зарубежных компаний в сфере ВПК.

Такие наработки и чертежи могли частично «уйти» в Северную Корею, допустил военный историк. На их основании, возможно, и были созданы эти беспилотники.

Северная Корея совершила достаточно серьезный технологический рывок за последние 10-15 лет, убежден эксперт. Поэтому некоторая ее продукция вполне заслуживает интереса.

Говоря об отличиях между российскими и северокорейскими БПЛА, Кнутов отметил отечественный аппарат «Иноходец». Он используется в зоне спецоперации, но представляет собой более простой класс, считает эксперт.

Reaper, например, имеет большую дальность и высоту, а также может дольше находиться в воздухе. При этом его можно нагрузить противотанковыми ракетами или управляемыми бомбами, превратив в «полноценный небольшой штурмовик».

Кроме того, западный аппарат может достаточно серьезно заниматься разведкой. Если северокорейская разработка уже имеет схожие технологии, то Россия пока лишь занимается созданием чего-то подобного, говорит Кнутов.

Так, ведется разработка аппарата такого же класса «Альтиус» со схожими характеристиками. Однако он внешне будет достаточно серьезно отличаться от зарубежных аналогов.

«Так что здесь для нас с точки зрения экономии времени, может быть, даже есть интерес приобрести небольшую партию такого рода беспилотников. Посмотреть, как они себя ведут непосредственно в зоне специальной военной операции», — говорит специалист.

Потом Россия сможет определиться: разрабатывать свой аппарат, либо же приобрести северокорейский, подытожил Кнутов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шойгу присутствовал на параде в КНДР, где показали межконтинентальные ракеты «Хвасон».