Путин выступил за расширение представительства стран Африки в структурах ООН

Москва выступает за расширение представительства стран Африки в Совбезе и прочих структурах ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«И мы, конечно, разделяем стремление государств Африки принимать более масштабное участие в деятельности Организации Объединенных Наций. Видим, какую активную позицию в этом отношении занимает Афросоюз», — сказал глава государства на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».

Подобные предложения Путин, как уточняется, готов рассматривать в практическом плане в рамках создаваемой реформы Совбеза. Настало время, убежден президент, исправить историческую несправедливость по отношению к континенту Африки.

Ранее 5-tv.ru писал, что первый день саммита «Россия — Африка» получился насыщенным — заключены десятки соглашений. Лидеры африканских государств заявили о готовности к тесному сотрудничеству с Россией — и, в первую очередь, в продовольственном вопросе.