«Мы — цивилизации»: Захарова напомнила Западу о тех, кто уважает Россию

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 53 0

Представитель МИД Захарова: страны Запада постараются навредить сближению РФ с Китаем и Африкой

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Страны ЕС входят в состояние коллапса, когда видят нормальный формат общения России и ее союзников.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на полях саммита «Россия — Африка» о том, что Россия и ее союзники не против взаимодействовать со странами Запада при их желании. Однако все это должно происходить на основе равноправия и взаимоуважения.

«Мы не просто страны, Россия, Китай, Африка, мы — цивилизации. Цивилизации могут общаться на равных», — заявила Захарова в беседе с корреспондентом «Известий».

Она добавила, что время «Большого брата» уже давно в прошлом, поэтому тактики Запада в виде наведения своих порядков уже не действуют. Сейчас, по мнению Захаровой, все страны ЕС входят в состояние коллапса, когда видят нормальный формат общения России и ее союзников.

При этом Захарова не исключила, что страны Запада все равно постараются навредить отношениям государств, но у них ничего не получится.

Саммит «Россия — Африка» стартовал на берегах Невы 27 июля, хотя встречи президента РФ Владимира Путина в Константиновском дворце начались уже 26 июля. Известно, что мероприятие посетят 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Захарова отреагировала на очередные атаки Украины.

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