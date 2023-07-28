В шаге от трагедии: полицейские спасли малыша, который чуть не выпал из окна

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник 62 0

Бдительные полицейские спасли двухлетнего ребенка в Новокузнецке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; Официальный канал информационного интернет-портала «МВД МЕДИА» / mediamvd; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Госавтоинспекторам удалось не допустить трагедии.

В Кемеровской области полицейские не дали выпасть из окна двухлетнему мальчику. Об этом сообщают представители пресс-службы МВД по республике в официальном Telegram-канале, а также публикуют видео с места.

Инцидент произошел в городе Новокузнецке на проспекте Строителей. Очевидец заметил малолетнего ребенка, стоящего в открытом окне на втором этаже, после чего вызвал полицейских.

Приехавшие на место госавтоинспекторы Кирилл Корчагин и Степан Хромов обнаружили малыша, стоящего в оконном проеме, откуда на асфальт упала вытолкнутая им москитная сетка. Двухлетний ребенок никак не отреагировал на просьбы взрослых спуститься с подоконника и вернуться домой.

Осознавая, что мальчик в любой момент может упасть, полицейские приняли решение не допустить трагедии. Госавтоинспектор Кирилл Корчагин начал вскарабкиваться по выступам на фасаде на второй этаж, где находился сам ребенок. Добравшись до мальчика, полицейский перекрыл собой оконный проем. Все это время Кирилла Корчагина страховал его коллега Степан Хромов, используя покрывала.

Позже выяснилось, что мать двухлетнего ребенка не услышала, как мальчик залез на подоконник и оперся на москитную сетку. Женщина выразила благодарность полицейским за проделанную работу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Новокузнецке изъяли контрафактный алкоголь на фоне массового отравления в регионах.

+20° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.98
0.96 99.96
-0.26
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 июля по 6 ...

Последние новости

17:50
«За ними будущее в целой сфере»: как дроны будут использоваться после СВО
17:44
Раскрывали пасть: в США морские львы распугали посетителей пляжа
17:39
Губернатор Голубев: системы ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области
17:30
«Работодатель выбирает сам»: могут ли россияне работать четыре дня в неделю
17:22
Минобороны: российские средства ПВО сбили украинскую ракету над Таганрогом
17:18
Семь человек госпитализированы после взрыва в Таганроге

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
«Хакеры серьезно поработали»: что известно о новых беспилотниках Северной Кореи
Ида Галич: Если ты понял, в чем урок, отпусти учителя
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео