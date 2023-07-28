«Серьезная потеря»: директор «Ленкома» Варшавер прокомментировал уход Поргиной

74-летнюю актрису не устраивает зарплата в театре. Какие еще есть причины?

Недавно заслуженная артистка РФ Людмила Поргина приняла решение уйти из театра «Ленком». По словам, 74-летней актрисы, ее не устраивает заработная плата, которую она получает. К тому же ей не дают играть главные роли.

«Меня, артистку высшей категории запихнули в массовку и не дают ничего путного играть. Я решила уйти из театра, уволюсь по собственному желанию», — заявила артистка.

Как сообщает издание KP.RU, директор театра «Ленком» Марк Варшавер не в курсе того, что Людмила Поргина решила покинуть стены «Ленкома».

«Она заявления не подавала. Ну а если принесет заявление, конечно, будет тяжело с ней расстаться. Для театра это будет серьезная потеря. Но она больше говорит, чем делает», — сказал Варшавер.

Как рассказывает директор «Ленкома», Людмила Поргина получает около 50 тысяч рублей в театре, такого же размера у нее и пенсия с доплатами за звание заслуженной артистки. К тому же, Поргина сдает в аренду помещение в 400 квадратных метров в центре Москвы, которое досталось ее покойному супругу Николаю Караченцову после страшной автомобильной аварии от еще в те времена мэра столицы Юрия Лужкова. По словам Марка Варшавера, за аренду актриса получает около 15 тысяч долларов.

«Плюс два дома в Болгарии, где она любит отдыхать. Постоянно берет больничный, уже 142 дня находится на больничном листе, и улетает на море, хотя театр ей продолжает платить зарплату. Согласитесь, очень удобно отдыхать за счет государства», — подметил директор «Ленкома».

Людмила Поргина часто бывает за границей. Недавно она вернулась из отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Поргина и Судец раскрыли размер ежемесячных выплат.