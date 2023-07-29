Игорь Николаев показал архивное фото с умершим отцом: «Папа, спасибо за жизнь!»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 42 0

Композитор Игорь Николаев показал архивное фото с умершим в возрасте 45 лет отцом

Игорь Николаев показал архивное фото с умершим отцом: «Папа, спасибо за жизнь!»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Музыкант поблагодарил родителя за привитую любовь к поэзии и творчеству.

Народный артист РФ, музыкант, певец, поэт и композитор Игорь Николаев посвятил публикацию в личном блоге памяти отца. Он выложил фотографию из семейного архива, на которой запечатлен с горячо любимыми родственниками — папой, мамой и бабушкой. Сам автор на этом снимке — совсем маленький серьезный мальчик двух-трех лет.

Отец Николаева Юрий Иванович был поэтом-маринистом, капитаном дальнего плавания, членом Союза писателей СССР. Сейчас его имя носит Центральная районная библиотека города Холмска в Сахалинской области. Как рассказал композитор, мужчина скончался в возрасте 45 лет, в этом году ему могло исполниться 88.

Маленький Игорь Николаев с родителями и бабушкой. instagram* / jeannedart_ph

По словам сына, не стало его в 1981 году. В открытых источниках можно найти информацию, что кончина была скоропостижной, возможно, из-за проблем с сердцем или инсульта. Семья не рассказывает об истинных причинах смерти. Тем не менее, как раз в это время Николаев начал работать клавишником и аранжировщиком в ансамбле «Рецитал», писать песни для других исполнителей, а спустя пять лет начал сольную карьеру.

«Папа, спасибо за жизнь! За любовь к поэзии, к творчеству!.. Ему было всего 45. Помню и очень люблю!» — написал музыкант.

Мама знаменитости Светлана Митрофановна Есаян отметила 85-летие 12 июня. Благодарный сын посвятил важной дате пост, также опубликовав совместное фото — на нем он уже взрослый мужчина, родительница позирует рядом в белоснежном костюме. Когда эта яркая женщина овдовела, ее отпрыску было 20 лет. Он до сих пор с трепетом хранит светлую память о папе и с нежностью говорит о маме.

Ранее, писал 5-tv.ru, жене Игоря Николаева пришлось обратиться за психологической помощью из-за проблем в семье.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+15° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:40
В России благодаря «подаркам» НАТО нашли слабые места западной техники
7:23
Без вреда для фигуры: какие углеводы можно есть при похудении
7:08
Раз и навсегда? Может ли удаленный из организма жир вернуться обратно
6:53
«Он тянул руку»: боевики ВСУ заживо сожгли иностранного наемника
6:37
Артиллерия ВС РФ накрыла плотным огнем украинских диверсантов под Херсоном
6:21
Игорь Николаев показал архивное фото с умершим отцом: «Папа, спасибо за жизнь!»

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Путин: РФ готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео