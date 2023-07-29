Игорь Николаев показал архивное фото с умершим отцом: «Папа, спасибо за жизнь!»

Музыкант поблагодарил родителя за привитую любовь к поэзии и творчеству.

Народный артист РФ, музыкант, певец, поэт и композитор Игорь Николаев посвятил публикацию в личном блоге памяти отца. Он выложил фотографию из семейного архива, на которой запечатлен с горячо любимыми родственниками — папой, мамой и бабушкой. Сам автор на этом снимке — совсем маленький серьезный мальчик двух-трех лет.

Отец Николаева Юрий Иванович был поэтом-маринистом, капитаном дальнего плавания, членом Союза писателей СССР. Сейчас его имя носит Центральная районная библиотека города Холмска в Сахалинской области. Как рассказал композитор, мужчина скончался в возрасте 45 лет, в этом году ему могло исполниться 88.

Маленький Игорь Николаев с родителями и бабушкой. instagram* / jeannedart_ph

По словам сына, не стало его в 1981 году. В открытых источниках можно найти информацию, что кончина была скоропостижной, возможно, из-за проблем с сердцем или инсульта. Семья не рассказывает об истинных причинах смерти. Тем не менее, как раз в это время Николаев начал работать клавишником и аранжировщиком в ансамбле «Рецитал», писать песни для других исполнителей, а спустя пять лет начал сольную карьеру.

«Папа, спасибо за жизнь! За любовь к поэзии, к творчеству!.. Ему было всего 45. Помню и очень люблю!» — написал музыкант.

Мама знаменитости Светлана Митрофановна Есаян отметила 85-летие 12 июня. Благодарный сын посвятил важной дате пост, также опубликовав совместное фото — на нем он уже взрослый мужчина, родительница позирует рядом в белоснежном костюме. Когда эта яркая женщина овдовела, ее отпрыску было 20 лет. Он до сих пор с трепетом хранит светлую память о папе и с нежностью говорит о маме.

Ранее, писал 5-tv.ru, жене Игоря Николаева пришлось обратиться за психологической помощью из-за проблем в семье.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ