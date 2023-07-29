Стало известно, почему Гарик Сукачёв попал в больницу

Стало известно, почему рок-музыкант Гарик Сукачёв попал в больницу.

«Все нормально, переутомление», — ответила 5-tv.ru PR-директор артиста Анастасия Рогожникова.

Ранее команда музыканта в соцсетях сообщила, что он был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, его концерт в Карелии был отменен.