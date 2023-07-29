Стало известно, почему Гарик Сукачёв попал в больницу
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За здоровье рок-музыканта не стоит переживать.
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Стало известно, почему рок-музыкант Гарик Сукачёв попал в больницу.
«Все нормально, переутомление», — ответила 5-tv.ru PR-директор артиста Анастасия Рогожникова.
Ранее команда музыканта в соцсетях сообщила, что он был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, его концерт в Карелии был отменен.
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