Прямая трансляция Главного Военно-морского парада в честь дня ВМФ России

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 600 0

Торжественные мероприятия сегодня проходят сразу в нескольких регионах страны. Главный парад посетит лично президент Владимир Путин.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Полегенько

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Тема:
День ВМФ

В Северной столице стартовал Главый Военно-морской парад, приуроченный к Дню Военно-морского флота. Традиционно праздник отмечается в последнее воскресенье июля. В 2023 году он выпал на 30-е число. Пятый канал ведет прямую трансляцию из сердца Петербурга.

С Днем ВМФ россиян уже поздравил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он и отдал приказ о проведении праздничных мероприятий. Говоря о важности памятной даты, Шойгу отметил особые заслуги всех военнослужащих, а также работников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, предприятий оборонно-промышленного комплекса, ветеранов.

«Мы по праву гордимся героизмом наших моряков, талантом флотоводцев и мастеров-корабелов, которые принесли России славу великой морской державы», — подчеркивалось в приказе главы Минобороны.

В День ВМФ праздничные мероприятия проходят не только в Северной столице, но и во многих других регионах. Самые массовые организуют, конечно, в портовых городах: Кронштадте, Севастополе, Астрахани, Владивостоке, Калининграде, Североморске, Новороссийске, Балтийске и других.

Ранее 5-tv.ru показал, как начали отмечать День Военно-морского флота на Камчатке.

Тема:
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