День ВМФ в России начался с морского парада на Камчатке
Фото, видео: 5-tv.ru
Главный Военно-морской парад с салютом состоится в Петербурге 30 июля.
В России начинаются торжественные мероприятия по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ). Первыми эстафету праздника приняли жители Камчатки. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий. Несмотря на пасмурное небо поприветствовать военнослужащих пришли сотни людей.
Празднование Дня ВМФ на полуострове началось с возложения гирлянды Славы к памятнику российскому адмиралу Василию Завойко в Петропавловске-Камчатском. Затем по главной площади города торжественным маршем прошли составы парадных расчетов войск и сил на Северо-Востоке РФ. Стройные ряды офицеров встречали аплодисментами.
С речью перед жителями Петропавловска-Камчатского выступил вице-адмирал Александр Юлдашев — поздравил с праздником военных и членов их семей. После пришло время главного события дня, в 10:45 по местному времени начался морской парад военных кораблей. На набережной не было свободного места, горожане с восхищением наблюдали и снимали происходящее.
Одновременно с парадом на площади имени Ленина стартовала праздничная программа. На главной сцене выступили военный оркестр, местные исполнители и музыканты. За пределами сцены работали три полевые кухни, гости торжества могли подкрепиться кашей и выпить горячего чая. Финалом Дня ВМФ на Камчатке станет праздничный салют.
Ну а главный Военно-морской парад с салютом состоится в Петербурге 30 июля.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевые корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока для участия в российско-китайских учениях.
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