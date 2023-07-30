Факелы Ростральных колонн зажгли в Петербурге в честь Дня ВМФ

Праздник в России традиционно отмечают в последнее воскресенье июля.
Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин
В России отмечают один из важнейших государственных праздников — День Военно-Морского флота (ВМФ). В честь знаменательного события власти Северной столицы распорядились зажечь факелы Ростральных колонн — главной доминанты морской столицы.
День Военно-морского флота в РФ традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2023 году он приходится на 30-е число. Этот год считается юбилейным сразу для нескольких флотов нашей необъятной страны: 290 лет исполняется Северному флоту, 240 лет — флоту Черноморскому и 320 лет — ровеснику Санкт-Петербурга — Балтийскому флоту.
В День ВМФ праздничные мероприятия проходят не только в Северной столице, но и во многих других регионах. Самые массовые организуют, конечно, в портовых городах: Кронштадте, Севастополе, Астрахани, Владивостоке, Калининграде, Североморске, Новороссийске, Балтийске и других.
Праздник традиционно начинается с поднятия Андреевского флага — главного символа Военно-морского флота Российской Федерации. Затем организуют масштабные показательные выступления — на берегу и на воде. Россияне могут не только полюбоваться на мощь флота — уникальные военные корабли, но и принять участие в военно-спортивных соревнованиях, узнав больше об истории праздника, приобретя новые навыки и даже выиграв памятные призы.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто отвечает за организацию Дня ВМФ в России в 2023 году.
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