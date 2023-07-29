Сальдо: ВСУ хотели разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом

Боевики ВСУ пытались разрушить железную дорогу, ведущую из Херсонской области в Крымом, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Для этих целей собирались применять дальнобойные ракеты Storm Shadow, по важной транспортной артерии было выпущено 12 британских снарядов.

«Все ракеты сбиты нашей ПВО», — написал Сальдо.

От падения обломков никто не пострадал, повреждения получила только будка обходчика.

Специалисты уже устранили последствия обстрела, подчеркнул Сальдо.