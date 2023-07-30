Путин заявил, что высокая работоспособность досталась ему от предков

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 24 0

Также глава государства рассказал, планирует ли отдых после нескольких дней интенсивной работы на саммите «Россия — Африка».

Путин заявил, что высокая работоспособность досталась ему от предков

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент РФ Владимир Путин назвал генетику причиной своей выносливости. Так российский лидер ответил на вопрос журналиста о ток, как ему удается выдерживать такой плотный рабочий график.

«Это биология. От предков все достается», — сказал президент на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

Общение главы государства с журналистами состоялось уже почти ночью накануне в Голубом зале Константиновского дворца в Петербурге. Незадолго до этого Путин провел серию встреч с коллегами из африканских стран.

Саммит действительно выдался плодотворным. Была принята итоговая декларация, а также утвержден план действий форума партнерства «Россия — Африка» на 2023–2026 годы.

При этом российский лидер не планирует отдых после нескольких дней интенсивной работы.

«Удастся ли отдохнуть, я пока не знаю, не планирую особенно. Но, конечно, такой интенсивности в ближайшее время не будет. Потому что вчера мы поздно закончили», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 77% россиян одобряют работу Путина на посту президента.

+12° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
«Очень тонкая грань»: Жорин оценил шансы певицы Славы победить в суде над хирургом Хайдаровым
7:46
Российские ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников в Крыму
7:29
В России с 1 сентября запустят информационную госсистему для легкового такси
7:12
«Организм сам себя съел»: как диета могла убить блогера-сыроеда Жанну Д’арт
6:58
Очевидец об упавших на территории «Москва-Сити» БПЛА: «Подумал, что взорвался газовый баллон»
6:45
Путин заявил, что высокая работоспособность досталась ему от предков

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Взрыв произошел в районе делового центра «Москва-сити»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео