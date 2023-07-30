«Вся семья убита горем»: близкие сообщили о смерти мужа певицы Натали

Звезда прожила с Александром Рудиным больше 30 лет. Что стало причиной трагедии?

Звезда российской эстрады, 49-летняя певица Натали стала вдовой — скоропостижно скончался ее муж-продюсер Александр Рудин. Эту информацию изданию KP.RU сообщили близкие артистки.

«Самое страшное, что две недели назад умер отец Александра. Только-только семья его похоронила и вот снова беда», — цитирует газета одного из собеседников.

В отношениях с Рудиным Натали была счастлива ни много ни мало — 32 года. Влюбленные решили узаконить свои отношения, когда будущей певице было всего 17 лет. Александр с невестой предоставили в ЗАГС фальшивую справку о беременности — так сильно было желание быть вдвоем по-настоящему.

В 2001 году у пары родился наследник Арсений, а в 2010-м — Анатолий. Еще спустя семь лет влюбленные праздновали появление на свет их третьего общего сына — Евгения.

«Наташа и вся ее семья просто убиты горем. Александр был главой семьи, они были очень счастливы в браке», — приводит слова одного из близких людей Натали KP.RU.

Что именно произошло с продюсером — пока неясно. Однако уже известно, что похоронят Александра Рудина в родном Дзержинске.

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