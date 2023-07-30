«Вся семья убита горем»: близкие сообщили о смерти мужа певицы Натали

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 4 693 0

Близкие сообщили о смерти мужа певицы Натали

«Вся семья убита горем»: близкие сообщили о смерти мужа певицы Натали

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда прожила с Александром Рудиным больше 30 лет. Что стало причиной трагедии?

Звезда российской эстрады, 49-летняя певица Натали стала вдовой — скоропостижно скончался ее муж-продюсер Александр Рудин. Эту информацию изданию KP.RU сообщили близкие артистки.

«Самое страшное, что две недели назад умер отец Александра. Только-только семья его похоронила и вот снова беда», — цитирует газета одного из собеседников.

В отношениях с Рудиным Натали была счастлива ни много ни мало — 32 года. Влюбленные решили узаконить свои отношения, когда будущей певице было всего 17 лет. Александр с невестой предоставили в ЗАГС фальшивую справку о беременности — так сильно было желание быть вдвоем по-настоящему.

В 2001 году у пары родился наследник Арсений, а в 2010-м — Анатолий. Еще спустя семь лет влюбленные праздновали появление на свет их третьего общего сына — Евгения.

«Наташа и вся ее семья просто убиты горем. Александр был главой семьи, они были очень счастливы в браке», — приводит слова одного из близких людей Натали KP.RU.

Что именно произошло с продюсером — пока неясно. Однако уже известно, что похоронят Александра Рудина в родном Дзержинске.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти знаменитого немецкого писателя Мартина Вальзера.

+12° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:27
Отказ системы: Boeing из Улан-Удэ совершил аварийную посадку в Шереметьево
9:15
Музыка на частоте любви: как Анна Асти восстанавливает силы
9:04
ТОП-5 продуктов, которые выводят токсины из крови
8:51
Смертоносный шторм в Приволжье унес жизни девяти человек
8:39
Блинчики из манки с бананом: рецепт быстрого завтрака от Василия Емельяненко
8:26
Экс-разведчик США — о контрнаступлении ВСУ: «Все кончено. Вы должны изменить позицию»

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Очевидец об упавших на территории «Москва-Сити» БПЛА: «Подумал, что взорвался газовый баллон»
«Очень тонкая грань»: Жорин оценил шансы певицы Славы победить в суде над хирургом Хайдаровым
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео