«Очнулась в скотче, вся связанная»: Ирина Грибулина заявила о страшном ограблении

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 481 0

Ирина Грибулина рассказала о жестоком ограблении

«Очнулась в скотче, вся связанная»: Ирина Грибулина заявила о страшном ограблении

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитость призналась — обворовывали ее неоднократно. Кто и почему не давал ей жить спокойно?

Российская певица и композитор Ирина Грибулина заявила, что стала жертвой жестокого ограбления. Об этом она призналась в эфире федерального канала.

По словам артистки, ее покойный супруг-итальянец одаривал ее бриллиантами. Кроме того, ей досталось богатое наследство от матери. Это, предположительно, и могло привлечь внимание злоумышленников.

Однажды мошенники связались с ней по телефону, сказали, якобы собираются прислать к ней представителей известной программы для сбора архивов и фотографий. Однако нагрянул к ней в квартиру «качок». Он ударил ее по голове, после чего приступил к поиску драгоценностей.

«И все, а потом очнулась в скотче, вся связанная. И вынесли абсолютно все, все бриллианты», — сообщила Грибулина.

Певица отметила, что заметив многочисленные фотографии со знаменитостями грабитель «отслюнявил» ей пачки с долларами «на жизнь».

Знаменитость добавила, что ей никогда не приходило в голову запрятать драгоценности в банк или сейф. По ее словам, она «открытая душа» и все у нее всегда лежит на виду. Именно поэтому ее неоднократно обворовывали няни, а также экс-супруг наведывался и вывозил из дома дорогие вещи.

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссера фильма «Елки-5» похитили и заставили рыть себе могилу.

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