Военно-морской флот России пополнят 30 кораблей разных классов

Об усовершенствовании российского флота стало известно в знаменательный праздник — День ВМФ.

В 2023 году состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ пополнят новые корабли. Как сообщил президент страны Владимир Путин, ожидается до 30 судов разного класса. Об этом он заявил на параде по случаю Дня ВМФ в Петербурге.

«Только в этом году его (ВМФ — Прим. ред.) состав пополняют 30 кораблей разных классов», — сообщил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что масштабные задачи национальной морской политики на сегодняшний день успешно выполняются Россией. Это, в свою очередь, позволяет стране наращивать мощь собственного флота.

День Военно-морского флота в РФ традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2023 году он приходится на 30-е число. Этот год считается юбилейным сразу для нескольких флотов нашей необъятной страны: 290 лет исполняется Северному флоту, 240 лет — флоту Черноморскому и 320 лет — ровеснику Санкт-Петербурга — Балтийскому флоту.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин назвал флот России нерушимым стражем рубежей Отечества.