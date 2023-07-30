Военно-морской флот России пополнят 30 кораблей разных классов

Путин: в 2023 году состав ВМФ пополнят 30 кораблей разных классов
Фото: 5-tv.ru
Об усовершенствовании российского флота стало известно в знаменательный праздник — День ВМФ.
В 2023 году состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ пополнят новые корабли. Как сообщил президент страны Владимир Путин, ожидается до 30 судов разного класса. Об этом он заявил на параде по случаю Дня ВМФ в Петербурге.
«Только в этом году его (ВМФ — Прим. ред.) состав пополняют 30 кораблей разных классов», — сообщил глава государства.
Владимир Путин подчеркнул, что масштабные задачи национальной морской политики на сегодняшний день успешно выполняются Россией. Это, в свою очередь, позволяет стране наращивать мощь собственного флота.
День Военно-морского флота в РФ традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2023 году он приходится на 30-е число. Этот год считается юбилейным сразу для нескольких флотов нашей необъятной страны: 290 лет исполняется Северному флоту, 240 лет — флоту Черноморскому и 320 лет — ровеснику Санкт-Петербурга — Балтийскому флоту.
Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин назвал флот России нерушимым стражем рубежей Отечества.
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