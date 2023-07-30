Путин: флот России был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 108 0

Глава государства поблагодарил личный состав за стойкость, мужество и безукоризненное выполнение задач.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День ВМФ

Флот России был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, произнося речь на Главном Военно-морском параде в Петербурге.

Глава государства поблагодарил личный состав за стойкость, мужество и безукоризненное выполнение задач.

«С благодарностью преклоняем колени перед корабелами; флотоводцами и моряками. И профессионализм и талант во многом определили судьбу России. Наш флот беззаветно и трепетно служит нашей стране. <…> Слава Военно-морскому флоту России! Ура!» — подчеркнул Путин.

День Военно-морского флота в РФ традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2023 году он приходится на 30-е число. Этот год считается юбилейным сразу для нескольких флотов нашей необъятной страны: 290 лет исполняется Северному флоту, 240 лет — флоту Черноморскому и 320 лет — ровеснику Санкт-Петербурга — Балтийскому флоту.

В День ВМФ праздничные мероприятия проходят не только в Северной столице, но и во многих других регионах. Самые массовые организуют, конечно, в портовых городах: Кронштадте, Севастополе, Астрахани, Владивостоке, Калининграде, Североморске, Новороссийске, Балтийске и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия уничтожила центр переучивания ВСУ в Днепропетровской области.

Тема:
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