Самое мистическое время: что сулят жителям Земли два суперлуния в августе

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 88 0

В августе произойдут два суперлуния

Самое мистическое время: что сулят жителям Земли два суперлуния в августе

Фото: www.globallookpress.com / Zhouzhiyong

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Когда можно будет увидеть самую большую Луну? Принесет ли она счастье?

В августе жители планеты смогут наблюдать удивительное астрономическое явление. Как сообщает телеканал Sky News, последний месяц лета принесет с собой два суперлуния подряд.

В астрономии суперлуние объясняется как полная луна, которая находится в ближайшей точке к Земле. В этот момент она будет на 14% больше и на 30% ярче, чем в своей самой далекой позиции.

По прогнозам, первое суперлуние ожидается уже 1 августа. Жители планеты смогут увидеть большую яркую Луну, а с помощью простейших биноклей и телескопов даже разглядеть ее моря и лучи кратеров.

Следующее суперлуние ожидается 30 августа. Это связано с тем, что лунная фаза длится 29 с половиной дней. Однако это явление все равно считается довольно редким, так как Луна редко находится в таком состоянии дважды в месяц.

Удивительные явления ожидаются и осенью — 14 октября произойдет солнечное затмение, а 28 октября — лунное. Жители России смогут увидеть только лунные.

Ранее 5-tv.ru писал, какие сюрпризы готовит Осетровая Луна 1 августа 2023-го.

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