Пострадавшего в ДТП с дочерью Пореченкова перевели в реабилитационный центр

Скутериста, пострадавшего в ДТП с дочерью Михаила Пореченкова, перевели в реабилитационный центр. Как стало известно 5-tv.ru, на момент перевода у 18-летний парень находился в состоянии комы.

Тем не менее врачи дают положительный прогноз: молодой человек пойдет на поправку, однако на это понадобится время. Из-за серьезной травмы головы скутеристу нужно постоянно проводить стимуляцию мозга.

Дочь Михаила Пореченкова попала в ДТП в Москве 6 июня. Двигаясь по дороге на своем Mercedes, она решила обогнать скутериста, однако тот, по предварительным данным, сделал неудачный маневр. В результате молодой человек был доставлен в больницу с многочисленными переломами и серьезной травмой головы. Известно, что Мария Пореченкова имеет 24 нарушения ПДД за 2023 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбудили после ДТП с участием дочери Пореченкова.