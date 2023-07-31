Британия уничтожила 43 танк Challenger 2 вместо передачи их ВСУ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

The Times: Британия утилизировала танки Challenger 2 вместо передачи их ВСУ

Британия уничтожила 43 танк Challenger 2 вместо передачи их ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Обошлось это властям в круглую сумму.

Великобритания утилизировала 43 танка Challenger 2, которые могли быть переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщила газета The Times, получившая доступ к правительственной информации.

Как выяснили журналисты, на утилизацию военной техники страна потратила 4,3 миллиона фунтов. Танки уничтожали на протяжении четырех лет — с 2010 по 2014 год. Так поступить с техникой решили из-за того, что их ремонт признали нецелесообразным.

«Министерство обороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины, что обошлось налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов», — сказано в материале.

Как пояснил изданию военный аналитик Джастин Крамп, танки давно уже просто хранили. Но потом поняли — содержать их консервацию было дорого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем именно США недовольны в поведении украинского президента Владимира Зеленского.

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