Британия уничтожила 43 танк Challenger 2 вместо передачи их ВСУ

Обошлось это властям в круглую сумму.

Великобритания утилизировала 43 танка Challenger 2, которые могли быть переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщила газета The Times, получившая доступ к правительственной информации.

Как выяснили журналисты, на утилизацию военной техники страна потратила 4,3 миллиона фунтов. Танки уничтожали на протяжении четырех лет — с 2010 по 2014 год. Так поступить с техникой решили из-за того, что их ремонт признали нецелесообразным.

«Министерство обороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины, что обошлось налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов», — сказано в материале.

Как пояснил изданию военный аналитик Джастин Крамп, танки давно уже просто хранили. Но потом поняли — содержать их консервацию было дорого.

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