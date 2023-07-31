Власти Дании ищут способ ограничить акции с сожжением Корана

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

При этом правила не должны будут мешать проявлению свободы слова, «имеющей очень широкий охват» в стране.

Власти Дании ищут способ ограничить акции с сожжением Корана

Фото: www.globallookpress.com / Dmitrii Gusarin

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Правительство Дании ищет юридические методы, чтобы предотвратить акции с осквернением Корана. Об этом сообщил телеканал France24 со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны.

«Конечно, это должно быть сделано в рамках свободы слова, защищенной Конституцией, и таким образом, чтобы это не меняло того факта, что свобода слова в Дании имеет очень широкий охват», — приводится в материале заявление главы МИД страны.

Как добавил министр, свобода слова — одна из важнейших ценностей Дании, поэтому любые принимаемые решения не должны ограничивать широкий спектр выражения мнений граждан государства.

Протесты во всем глобальном мусульманском мире: сожжение Корана несет последствия

Подобные акции, оскорбляющие чувства верующих, проходили не раз и в Швеции. Президент Владимир Путин отмечал, что в РФ неуважение к Корану является преступлением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько в начале июля Швеция получила заявок на акцию сожжения Корана.

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