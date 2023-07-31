Из ливней — в жару? Какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья

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Полина Долгова
Полина Долгова 33 0

Синоптики спрогнозировали в Москве до +27 градусов

Из ливней — в жару? Какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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«Дожди века» уже закончились? Или все только начинается?

В сегодняшний понедельник москвичей ожидает переменная облачность и местами кратковременный дождь. Столбики термометра поднимутся до 27 градусов тепла — такая погода ожидает граждан столицы по данным опубликованным на сайте Гидрометцентра.

В дневные часы температура будет варьироваться в диапазоне между +25…+27 градусов, а ночью она опустится до +14.

Что касается Подмосковья, то там ожидается от +22 до +27 градусов тепла днем, ночью температура понизится до +11.

Усиление ветра не предвещается, однако знойная погода без него не обойдется, его скорость составит 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru писал, что смертоносный шторм в Приволжье унес жизни девяти человек

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