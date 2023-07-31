Мыльная соль: почему вода из-под крана сушит и шелушит кожу

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Полина Долгова
Полина Долгова 11 0

Биохимик Кулешова: основная причина раздраженной кожи — это хлор в воде

Мыльная соль: почему вода из-под крана сушит и шелушит кожу

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Как стоит поступить тем, кто испытывает такие проблемы?

В водопроводной воде содержится большое количество примесей в виде солей, активного хлора и других не очень полезных химических веществ. Чаще всего они приводят к таким проблемам с кожей, как сухость, зуд и сыпь.

Эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды Мария Кулешова рассказала изданию «Страсти», какие у этого могут быть причины и что с этим делать.

По словам эксперта, основным источником раздражения чаще всего становится высокое содержание хлора — дезинфицирующего средства, которое используется для уничтожения вредных бактерий и вирусов. Как известно, он разрушает естественную жировую пленку на теле, что, как следствие, вызывает сыпь, зуд, перхоть и шелушение.

Исследование, которое было опубликовано в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения в 2019 году, свидетельствует, что именно хлор приводит к раздражению кожи и экземе у детей. Также сильное влияние на уровень мягкости кожи оказывает жесткость воды, чей уровень определяется содержанием солей, кальция и магния.

Кулешова отметила, что такая вода имеет свойство забивать поры, усугублять симптомы экземы и атопического дерматита. Кроме того, она плохо убирает моющие средства с поверхности тела и приводит к образованию «мыльной соли».

Также, помимо хлора и солей жесткости, вода может содержать и другие загрязняющие вещества. Например, железо и тяжелые металлы могут попасть в нее из труб, а пестициды, гербициды и другие химические вещества — из почвы.

Узнать о качестве воды позволит подробный лабораторный анализ. В нем будет точно определено наличие примесей, а также могут быть предоставлены рекомендации по подбору очистительного оборудования.

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