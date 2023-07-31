Генпрокуратура требует признать геноцидом действия фашистов в Калужской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41 0

Общее число жертв за период оккупации нацистами города превысило 26 тысяч человек.

Фото, видео: ТАСС / ТАСС; Генпрокуратура РФ; 5-tv.ru

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил направить в суд заявление о признании военными преступлениями и геноцидом действия немецких оккупантов на территории Калужской области во времена Великой Отечественной войны.

В период с 1941 по 1943 год фашистские захватчики уничтожили более 26 тысяч человек в регионе. Кроме того, с лица земли были стерты порядка 320 населенных пунктов, опустошены колхозы, сельскохозяйственные производства, зернохранилища и другие объекты.

«Размер материального ущерба, нанесенного немецко-фашистскими захватчиками, на сегодняшний день составляет почти 13 триллионов рублей», — отметил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

Генпрокуратура требует признать геноцидом действия фашистов в Калужской области

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Генпрокуратура РФ

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Генпрокуратура РФ

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Генпрокуратура РФ

По его словам, подтверждения данным фактам были найдены с помощью архивов, экспертных оценок, показаний свидетелей и материалов уголовных дел. Иванов подчеркнул, что иск по поручению Краснова был подан, в том числе, с целью доведения до общественности информации о деяниях карателей в годы ВОВ, а также восстановления исторической справедливости.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд признал геноцидом действия нацистов в Московской области в 1941–1942 годах.

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