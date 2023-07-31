Женщина и двое детей пострадали в ДТП с Bentley и грузовиком в Москве

В Москве на Молодогвардейской улице произошло ДТП с участием автомобиля Bentley и грузовика. Как стало известно 5-tv.ru, в результате аварии пострадали женщина и двое детей, которые находились в салоне люксового авто.

Сообщается, что люди получили незначительные травмы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В этот же день в Ташлинском районе Оренбургской области из-за лобового столкновения машин погиб человек, а еще один пострадал. Трагедия произошла на 25-м километре дороги Илек — Ташла — Соболево. По предварительной информации, 36-летний водитель ВАЗ-2115 не смог справиться с управлением, авто выехало на встречную полосу и врезалось в Haima 3, за рулем которого был житель Башкирии.

Ранее 5-tv.ru писал что жуткое ДТП на трассе унесло жизни 15 человек.