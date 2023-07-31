Женщина и двое детей пострадали в ДТП с Bentley и грузовиком в Москве

|
Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 53 0

Пассажиры получили различные травмы. Кто виноват в аварии?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Москве на Молодогвардейской улице произошло ДТП с участием автомобиля Bentley и грузовика. Как стало известно 5-tv.ru, в результате аварии пострадали женщина и двое детей, которые находились в салоне люксового авто.

Сообщается, что люди получили незначительные травмы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В этот же день в Ташлинском районе Оренбургской области из-за лобового столкновения машин погиб человек, а еще один пострадал. Трагедия произошла на 25-м километре дороги Илек — Ташла — Соболево. По предварительной информации, 36-летний водитель ВАЗ-2115 не смог справиться с управлением, авто выехало на встречную полосу и врезалось в Haima 3, за рулем которого был житель Башкирии.

Ранее 5-tv.ru писал что жуткое ДТП на трассе унесло жизни 15 человек.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:51
Гуляева о страшных слухах про состояние Мирошниченко: «Надеюсь, это не такой случай»
17:39
Смертельное сочетание: на Западе назвали причину провала контрнаступления ВСУ
17:24
Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия Великой Победы в Отечественной войне
17:10
Брижит Макрон, Катрин Денев, Ванесса Паради: Париж прощается с Джейн Биркин
17:03
Нарцисс и другие опасные типы: как распознать странных ухажеров и что с ними делать
16:52
Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих из-за границы

Сейчас читают

Косметолог оценила значение процедур красоты для победительницы конкурса «Мисс Москва 2023»
Дали жару: фанаты SHAMAN устроили грандиозное афтепати после шоу в Новомосковске
У госпитализированной Ирины Мирошниченко произошла остановка сердца
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео