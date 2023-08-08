Нужно получать от всего удовольствие: как Митя Фомин планирует свое время

Певец занимается не только музыкальной деятельностью, он и запустил собственное реалити-шоу.

Митя Фомин объяснил, как успешно планировать свое время. Секретом тайм-менеджмента певец эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

Помимо безумного гастрольного графика, артист запустил собственное реалити-шоу, где он выступает в качестве автора, продюсера и ведущего. Певец ездит по всей стране и встречается с долгожителями, который ведут активный образ жизни. Съемки занимают много времени и сил, поэтому вопрос тайм-менеджмента для него особо актуален.

«Просто нужно расставлять приоритеты и получать от всего удовольствие. Вы не будете мучиться выбором, как только вы прочувствуете, что для вас важно. И все выстроится просто как по мановению волшебной палочки», — убежден певец.

За свои 49 лет Митя Фомин успел попробовать себя в разных ипостасях. Он мечтал стать ветеринаром, а родители отправили его учиться на врача. Поэтому перед тем, как стать артистом, Фомин учился в Новосибирском мединституте и закончил факультет педиатрии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Митя Фомин заявил о желании однажды открыть личный музей.