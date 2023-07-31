«Варварская вылазка экстремистов»: Москва решительно осудила теракт в Пакистане

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

Захарова: МИД РФ решительно осуждает теракт в Пакистане

«Варварская вылазка экстремистов»: Москва решительно осудила теракт в Пакистане

Фото: HANIFULLAH KHAN / ТАСС

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В результате произошедшего пострадали почти две сотни человек.

Москва решительно осудила теракт, который накануне произошел в Пакистане. Информация об этом следует из опубликованного на сайте МИД РФ комментария Марии Захаровой.

Официальный представитель министерства отметила, что в результате подрыва террориста-смертника скончались 46 человек. Кроме того, 150 невинных людей получили ранения. До настоящего момента ни одна из организации не взяла на себя ответственность за случившееся.

«Решительно осуждаем очередную варварскую вылазку экстремистов», — написано в публикации.

Захарова выразила надежду на то, что причастные к произошедшему будут в скором времени найдены и понесут наказание за содеянное. Дипломат выразила слова соболезнования семьям погибших и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.

Взрыв в городе Баджаур прогремел днем ранее, 30 июля. Произошло все во время митинга. Террорист привел взрывчатку в действие прямо в толпе недалеко от сцены, где располагались политики высокого ранга. Местная полиция прокомментировала инцидент и назвала его спланированной атакой.

Ранее 5-tv.ru писал, что число пострадавших при теракте в Таганроге выросло до 16.

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