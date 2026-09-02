Дружба культур: на ВЭФ открыли российско-китайскую выставку «Добрые соседи»

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 29 0

На экспозиции представлены кадры ключевых событий совместной истории России и Китая.

Фото, видео: 5-tv.ru

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На ВЭФ открыли российско-китайскую выставку «Добрые соседи»

В Дальневосточном федеральном университете на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) открыли российско-китайскую фотовыставку «Добрые соседи». С приветствием к гостям обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Спикер дипведомства рассказала о ярком примере взаимодействия культур России и Китая. Высказывание «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» знакомо многим русскоговорящим людям, однако, как выяснилось, первоисточник этой фразы — некий китайский генерал Чжао Чунго. Его афоризм перекочевал к русским в середине в XX века.

«На этой выставке как раз реализован принцип „лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать“. Эти фотографии рассказывают о том, как договоры, подписанные между нашими странами и фиксирующие то самое уникальное состояние дружбы и самого наилучшего, чем славятся наши отношения, реализованы на практике», — отметила Захарова.

Кадры, которые можно увидеть на мероприятии, отражают главные темы российско-китайского сотрудничества. На выставке также представлены QR-ссылки на видеоподкаст «Добрые соседи», созданный под авторством холдинга ON Медиа, телеканала «Известия», радио Sputnik, Медиакорпорации Китая и при поддержке Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ходе ВЭФ китайские и южнокорейские партнеры проявили интерес к флагманскому проекту России — Трансарктическому транспортному коридору (ТТК).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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