Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих из-за границы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Изменения вступят в силу с 2024 года для штатных сотрудников, с 2025-го — для фрилансеров.

Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих из-за границы

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Для граждан России, работающих в удаленном режиме, вводится единая ставка НДФЛ. Соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, для работающих дистанционно как из-за границы, так и внутри страны россиян устанавливается ставка 13–15% налога с заработков независимо от того, работают они по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера (ДГПХ).

Уточняется, что ставка 15% устанавливается при доходах свыше пяти миллионов рублей в год. В остальных случаях размер НДФЛ составит 13%. Поправки вступают в силу с 2024 года для штатных сотрудников, с 2025-го — для внештатников.

Законопроект о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы россиян был внесен в Госдуму в апреле. Позднее, в мае, было принято решение сохранить уехавшим за рубеж россиянам НДФЛ в размере 13%. Госдума 21 июля приняла закон, который устанавливает единую ставку НДФЛ в 13-15% для сотрудников, работающих на российские организации дистанционно как в России, так и за ее пределами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла закон, согласно которому с начала 2024 года в России будет запущена программа долгосрочных сбережений граждан.

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