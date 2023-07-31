Брижит Макрон, Катрин Денев, Ванесса Паради: Париж прощается с Джейн Биркин

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 931 0

Брижит Макрон посетила прощание с Джейн Биркин

Брижит Макрон, Катрин Денев, Ванесса Паради: Париж прощается с Джейн Биркин

Фото: www.globallookpress.com / Gisele Tellier via www.imago-ima

Читайте нас в: Дзен Новости

Известно, что актриса боролась с лейкемией или, как болезнь называют в народе, — раком крови.

Франция и весь мир прощается с легендарной англо-французской певицей и актрисой Джейн Биркин. На прощание в Париже заглянул весь свет страны. Не прошла стороной панихиду и супруга французского президента Брижит Макрон.

 Свое последнее восхищение отдали Биркин также Катрин Денев и Ванесса Паради. В последний путь знаменитую мать проводили и ее дочери Шарлотта Генсбур и Лу Дуайон.

Брижит Макрон, Катрин Денев, Ванесса Паради: Париж прощается с Джейн Биркин

1/4

Reuters / PASCAL ROSSIGNOL

2/4

Reuters / PASCAL ROSSIGNOL

3/4

Reuters / PASCAL ROSSIGNOL

4/4

Reuters / PASCAL ROSSIGNOL

О смерти Биркин стало известно 16 июля. Ее тело было найдено в квартире. Скончалась звезда на 77-м году жизни.

Актриса известно всему миру не только многочисленными ролями в кино и написанными песнями. Под ее руководством создавалась культовая модель одноименной сумки Birkin от Hermes. Женщина за всю свою жизнь проходила с пятью такими сумочками, однако к 75 годам призналась, что не может позволить себе новую из-за высокой стоимости.

Известно, что актриса много лет боролась с лейкемией или, как болезнь называют в народе, — раком крови. А почти два года назад она пересела инсульт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эммануэль Макрон назвал умершую певицу Джейн Биркин иконой Франции.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:51
Гуляева о страшных слухах про состояние Мирошниченко: «Надеюсь, это не такой случай»
17:39
Смертельное сочетание: на Западе назвали причину провала контрнаступления ВСУ
17:24
Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия Великой Победы в Отечественной войне
17:10
Брижит Макрон, Катрин Денев, Ванесса Паради: Париж прощается с Джейн Биркин
17:03
Нарцисс и другие опасные типы: как распознать странных ухажеров и что с ними делать
16:52
Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих из-за границы

Сейчас читают

Косметолог оценила значение процедур красоты для победительницы конкурса «Мисс Москва 2023»
Дали жару: фанаты SHAMAN устроили грандиозное афтепати после шоу в Новомосковске
У госпитализированной Ирины Мирошниченко произошла остановка сердца
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео