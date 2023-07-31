Путин увеличил штраф за неявку в военкомат по повестке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

Наказывать рублем будут не только самих уклонистов, но и содействующих им должностных и юридических лиц.

Путин увеличил штраф за неявку в военкомат по повестке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Штраф за неявку в военкомат по повестке в России увеличен до 30 тысяч рублей, а за непредоставление сведений — до пяти тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, штраф до 400 тысяч рублей также будет взиматься за непредставление юрлицами списков для постановки граждан на воинский учет.

Кроме того, с трех тысяч до 25 тысяч рублей увеличились штрафы за уклонение от медосмотра. До пяти тысяч рублей выросли штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.

Должностные лица за непредставление или несвоевременное представление сведений для ведения воинского учета будут штрафоваться на сумму от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

При рассмотрении в Госдуме законопроекта о штрафах за неявку в военкоматы санкции снизили до 30 тысяч рублей. В первоначальном варианте за неявку по повестке гражданину предлагалось назначать штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей, теперь же — от десяти до 30 тысяч.

На днях Госдума приняла во втором чтении поправку о штрафах за неоказание содействия военным комиссариатам при объявлении мобилизации. Речь идет о несвоевременном оповещении граждан о необходимости явиться в военкоматы и воинские части. Для должностных лиц штрафы составят от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний или предупреждений законов об иноагентах.

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