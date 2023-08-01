Нигер восстал против Франции: что известно о происходящем в стране

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Во Франции заявили, что не планируют военное вмешательство в Нигере

Фото, видео: Djibo Issifou / ТАСС; 5-tv.ru

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Французы уже оказались без урана. К чему может привести противостояние?

Франция потеряла свое влияние в еще одной африканской стране. В Нигере после смены правительства военным путем спешно разрывают все контакты с Парижем. Пятой республике уже отказались поставлять очень важный в экономическом плане уран — без него французскую атомную энергетику может ждать настоящий коллапс.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий — о противостоянии.

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