Пляж на турецком курорте Шиле закрыли из-за обнаружения 28 мин

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 70 0

Все они были неразорвавшимися. Что сейчас происходит на месте?

Пляж на турецком курорте Шиле закрыли из-за обнаружения 28 мин

Фото: www.globallookpress.com / Martin Siepmann

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Пляж на турецком курорте Шиле закрыли из-за обнаружения 28 мин. Все они были неразорвавшимися. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на слова губернатора Стамбула Давута Гюля.

Найденные снаряды располагались именно в черноморском районе.

«Установлено, что подозрительные объекты являются артиллерийскими снарядами. 30 июля в 10:00 группа морского спецназа провела погружение. В указанном месте было обнаружено 28 боеприпасов, из них восемь были доставлены на берег для последующего уничтожения», — подчеркивалось в заявлении.

Власти уже решили, что обезвреживание боеприпасов будет проведено в ближайшую среду. Безусловно, отдыхающим и местным жителям запрещено приближаться к опасному району.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ подорвались на своих же минах под Угледаром.

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