Батуми исключили из списка остановок в маршрутах лайнера Astoria Grande

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Судно с россиянами всего дважды заходило в порт грузинского города, и каждое прибытие сопровождалось скандалами.

Батуми исключили из списка остановок в маршрутах лайнера Astoria Grande

Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy

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Город Батуми в Грузии до конца сезона исключен из списка остановок в маршрутах круизного лайнера Astoria Grande из Сочи в Турцию. Такие данные опубликованы на официальном сайте агентства по продаже круизов.

В этом сезоне лайнер, находящийся в управлении турецкой компании Miray Cruises, заходил в Батуми лишь дважды: 27 и 31 июля. При этом каждый заход судна с россиянами на борту сопровождался скандалами.

Представители грузинских оппозиционных движений считают, что граждане России с борта Astoria Grande нарушают закон «Об оккупации», так как побывали ранее в Абхазии и Южной Осетии. Также, по их мнению, сам лайнер может подпадать под международные санкции.

Между тем представители агентства морского транспорта Грузии признали, что международные санкции круизному лайнеру не страшны. Дело в том, что компания, управляющая судном, не числится в черных списках, а сам лайнер прибыл в батумский порт под флагом островного государства Палау из турецкого города Трабзон.

Однако урезонить батумских активистов не удалось. Как в этот день сообщал местный телеканал Batumelebi, грузинские правоохранители задержали несколько участников акции протеста у порта Батуми, выступавших против остановки круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Активисты пытались прорвать установленные около порта баррикады.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту «провокацией Москвы».

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