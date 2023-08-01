«Мои любимые»: Лера Кудрявцева с подругами отправилась в отпуск в Сен-Тропе

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 6 914 0

Лера Кудрявцева с подругами отправилась в отпуск в Сен-Тропе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / leratv; 5-tv.ru

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Знаменитость показала пример женской дружбы, проверенной годами и не исчезающей даже на расстоянии.

Телеведущая Лера Кудрявцева наслаждается отдыхом на юге Франции. Вместе с подругами она отправилась на средиземноморский курорт, где нежится под лучами жаркого солнца, танцует, наряжается и открывает для себя интересные места. Фотографиями и видеороликами, пробуждающими черную зависть, звезда делится в личном блоге.

После отдыха в Болгарии селебрити отправилась в Европу. Она побывала, в том числе, во французской коммуне Гасен неподалеку от Сен-Тропе, что на протяжении десятилетий входит в список самых красивых деревень страны. Там Кудрявцева прошлась по самой узкой улочке Андроуно (L’Androuno) — ее ширина составляет всего 29 сантиметров. Стройная телеведущая поместилась.

Знаменитость с удовольствием хвастается отношениями с подругами, публикует общие фото. Каждая на этих снимках выглядит ярко и задорно. Дамы одеты в цветастые платья, подчеркивающие ухоженные загорелые тела. Поклонники восхищаются не только формой приятельниц, но и их крепкими отношениями, проверенными годами и расстоянием.

«Мои любимые девочки! Мы дружим с Ксюшей с 12 лет. Она давно живет в Цюрихе и теперь встречаемся раз-два в год. На этот раз в Сен-Тропе. Люблю», — подписала один из кадров Кудрявцева.

Весной Лере Кудрявцевой исполнилось 52 года. На фото с отдыха она выглядит не просто стройной — гораздо моложе своих лет. Фанаты то и дело спрашивают, как звезде удается сохранять форму. Ранее, писал 5-tv.ru, телеведущая раскрыла один из своих секретов красоты.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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