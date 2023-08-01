Екатерина Климова исполнила трюк на высоте в коротких шортиках: «Балетные ножки»

У голливудской Лары Крофт появилась достойная соперница из России.

Актриса Екатерина Климова и в «подвешенном состоянии» проявляет абсолютное жизнелюбие и юмор. Так, на съемках очередного кинопроекта звезде пришлось исполнять трюки на высоте, но она и не подумала пугаться. Кружась на двух тонких тросах, как будто в невесомости, артистка шутила и смеялась, а еще демонстрировала нечастую для 45-летних многодетных мам стройность и легкость.

Перед тем как приступить к съемкам, режиссеры предложили Климовой попробовать двигаться в экипировке и проверить, насколько оно удобное, сделав несколько движений. В кадре актриса появилась в коротких шортиках и футболке, одежда выгодно подчеркивала блестящую форму звезды. Фанаты восхищались ее «балетными ножками» и сравнивали с героиней компьютерной игры и серии голливудских фильмов Ларой Крофт.

Климова тем временем развлекалась — кружилась, претворялась плывущей, посылала воздушные поцелуи и смеялась. Видео с этими моментами она опубликовала в личном блоге.

«Прекрасных полетов во сне и наяву!» — пожелала актриса своим зрителям.

Почитатели наперебой спрашивают, как знаменитости удается оставаться такой подтянутой после рождения четырех детей, да еще и со столь плотным рабочим графиком. Фанаты пишут, что Климова выглядит как девочка и дают ей не больше 18 лет. Стоит отметить, об одном только выигрыше в генетическую лотерею здесь речи не идет. Селебрити тщательно следит за своим внешним видом. Она не раз признавалась, что спорт, косметология и правильное питание — ее постоянные спутники.

Ранее 5-tv.ru вместе с хирургом Анастасией Лобченко выяснял, делала ли Екатерина Климова пластические операции.

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