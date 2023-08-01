Минимум 16 человек погибли при падении строительного крана в Индии
Люди получили травмы, не совместимые с жизнью. Что произошло?
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
Трагедия на западе Индии — во время строительства автомагистрали рухнул башенный кран. Тяжелая конструкция упала на недостроенную эстакаду — часть разрушенной от удара бетонной балки обвалилась прямо на рабочих.
Число жертв уже приближается к двум десяткам. Многих еще не нашли — люди остаются под завалами. Местные власти выясняют причины трагедии. Премьер-министр страны обещал оказать финансовую помощь семьям погибших.
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