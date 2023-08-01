Минимум 16 человек погибли при падении строительного крана в Индии

Эфирная новость 25 0

Люди получили травмы, не совместимые с жизнью. Что произошло?

Минимум 16 человек погибли при падении строительного крана в Индии

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Читайте нас в: Дзен Новости

Трагедия на западе Индии — во время строительства автомагистрали рухнул башенный кран. Тяжелая конструкция упала на недостроенную эстакаду — часть разрушенной от удара бетонной балки обвалилась прямо на рабочих.

Число жертв уже приближается к двум десяткам. Многих еще не нашли — люди остаются под завалами. Местные власти выясняют причины трагедии. Премьер-министр страны обещал оказать финансовую помощь семьям погибших.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
91.59
0.61 100.94
0.98
Воздастся сторицей: 5 знаков зодиака ждет невероятная финансовая удача в ...

Последние новости

10:38
Типаж маньяка: от людей с какими чертами лица нужно немедленно бежать
10:36
Вы где? В минобороны Украины пожаловались на огромное число уклонистов
10:21
Нелегальный переезд: в Санкт-Петербурге прошли обыски в четырех хостелах
10:07
Нужно минимум полгода: дядя похищенной 14 лет назад девушки сообщил о ее состоянии
9:53
Екатеринбург затопили водопады, фонтаны и гейзеры из-за «тропических» ливней
9:39
Это прорыв: российские хирурги провели уникальную операцию по протезированию брюшного отдела аорты

Сейчас читают

Косметолог оценила значение процедур красоты для победительницы конкурса «Мисс Москва 2023»
В своем уме? Финский журналист рассказал о «грязных» методах Хельсинки для противостояния РФ
Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2023 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео