В Батуми начались задержания на акции против прибытия лайнера с туристами из РФ

Грузинские правоохранители задержали несколько участников акции протеста у порта Батуми, выступающих против остановки круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами. Об этом сообщает телеканал Batumelebi.

Уточняется, что были задержаны люди, пытавшиеся прорвать установленные около порта баррикады.

Судно Astoria Grande, ходит под парусом островного государства Палау и обслуживается турецкой компанией Miray Cruises. Кроме того, компания, управляющая судном, не числится в черных санкционных списках.

22 июля лайнер отправился из Сочи в Турцию. Остановку в Батуми уже делал 27 числа. Заходом в Батуми лайнера с российскими туристами тогда оказались недовольны члены грузинской оппозиции.

Как писал 5-tv.ru, ситуацию ранее прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила, что гордится народом своей страны.