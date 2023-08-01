Больше не «такой один»: приложение «Тинькофф банка» удалили из Google Play

Как в самом банке комментируют ситуацию и что делать клиентам?

Приложение «Тинькофф банка» удалили из Google Play. Теперь пользователи просто не могут его скачать, передает ТАСС.

Клиенты уже начали переживать — что делать и как быть? Ведь у «Тинькофф банка» нет физического офиса. Оказалось, все не так страшно. «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Инвестиции» все еще работают в штатном режиме.

Что же касается новых клиентов, то и в этом случае никаких преград для финансовых транзакций.

«Новым клиентам настроить доступ к дистанционному обслуживанию поможет представитель „Тинькофф“ на встрече для получения банковской карты или другого продукта», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале банка.

Кроме того, в кредитно-финансовой организации добавили, что приложения «Тинькофф» можно скачивать и обновлять через онлайн-магазины Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery или со страницы на сайте «Тинькофф».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что карты Union Pay от «Тинькофф» перестали работать за границей. Сложности с данной платежной системой стали следствием попадания банка в санкционный список, который 20 июля опубликовали власти Канады и США.