Больше не «такой один»: приложение «Тинькофф банка» удалили из Google Play
Приложение «Тинькофф банка» удалили из Google Play
Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН
Как в самом банке комментируют ситуацию и что делать клиентам?
Приложение «Тинькофф банка» удалили из Google Play. Теперь пользователи просто не могут его скачать, передает ТАСС.
Клиенты уже начали переживать — что делать и как быть? Ведь у «Тинькофф банка» нет физического офиса. Оказалось, все не так страшно. «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Инвестиции» все еще работают в штатном режиме.
Что же касается новых клиентов, то и в этом случае никаких преград для финансовых транзакций.
«Новым клиентам настроить доступ к дистанционному обслуживанию поможет представитель „Тинькофф“ на встрече для получения банковской карты или другого продукта», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале банка.
Кроме того, в кредитно-финансовой организации добавили, что приложения «Тинькофф» можно скачивать и обновлять через онлайн-магазины Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery или со страницы на сайте «Тинькофф».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что карты Union Pay от «Тинькофф» перестали работать за границей. Сложности с данной платежной системой стали следствием попадания банка в санкционный список, который 20 июля опубликовали власти Канады и США.
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