Педофил надругался над пятью детьми в летнем лагере Краснодара

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 3 456 0

Злоумышленник проник на территорию лагеря ночью. Как это произошло — устанавливается.

Педофил надругался над пятью детьми в летнем лагере Краснодара

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

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Педофил надругался над пятью несовершеннолетними в летнем лагере в Краснодаре. В настоящее время подозреваемый задержан и ему предъявлено обвинение. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что злоумышленником является 49-летний житель Воронежа. Возраст детей, в отношении которых он совершал противоправные действия, составляет от десяти до 13 лет.

Произошло все в ночное время в одной из комнат отдыха лагеря. Как именно мужчина проник на закрытую территорию — не известно. Власти курорта, владельцы лагеря или правоохранительные органы ситуацию пока не прокомментировали.

В Краснодаре в детском лагере поймали педофила В Краснодаре в детском лагере поймали педофила. ВКонтакте / ЧП ЮГ /yug_chp

Подозреваемый был задержан, в его отношении возбуждено два уголовных дела по статьям, предусматривающим наказание за развратные действия и насильственные действия сексуального характера. Следственные мероприятия с целью установления всех деталей и обстоятельств продолжаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео из дома маньяка, где он на протяжении 14 лет держал похищенную заложницу.

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