Появились подробности о крупном пожаре в промзоне в Люберцах
Прокуратура взяла на контроль расследование причин пожара в Люберцах
Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru
Где произошло возгорание, а также что к этому привело?
Пожар в подмосковных Люберцах начался при сварочных работах в ангаре предприятия по производству шин. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ведомство контролирует установление обстоятельств и причин инцидента, а также ход и результаты процессуальной проверки. При этом в настоящее время идет тушение пожара.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Люберцах загорелись три ангара, площадь пожара составляет 1200 «квадратов». Его ликвидацией занимаются свыше 70 человек личного состава МЧС и 21 единица техники.
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