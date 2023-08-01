Появились подробности о крупном пожаре в промзоне в Люберцах

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 66 0

Прокуратура взяла на контроль расследование причин пожара в Люберцах

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Где произошло возгорание, а также что к этому привело?

Пожар в подмосковных Люберцах начался при сварочных работах в ангаре предприятия по производству шин. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Ведомство контролирует установление обстоятельств и причин инцидента, а также ход и результаты процессуальной проверки. При этом в настоящее время идет тушение пожара. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Люберцах загорелись три ангара, площадь пожара составляет 1200 «квадратов». Его ликвидацией занимаются свыше 70 человек личного состава МЧС и 21 единица техники.

+25° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
91.59
0.61 100.94
0.98
Воздастся сторицей: 5 знаков зодиака ждет невероятная финансовая удача в ...

Последние новости

15:08
Шойгу представил к наградам экипаж танка, остановившего колонну украинских террористов
15:02
«Они только вышли из боя»: что Сергей Полунин увидел в глазах российских бойцов
14:54
Эксклюзивные кадры уничтожения западного ЗРК IRIS-T с помощью «Ланцета»
14:37
Двух уголовников задержали по подозрению в массовом убийстве в Карелии
14:23
«Проплачено извне»: что известно о протестах в Грузии из-за лайнера с россиянами
14:14
«Челябинского маньяка» арестовали до конца сентября

Сейчас читают

Косметолог оценила значение процедур красоты для победительницы конкурса «Мисс Москва 2023»
Педофил надругался над пятью детьми в летнем лагере Краснодара
«Президент не может»: в Раде подготовились к смерти Зеленского и решили, кто будет вместо него

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео