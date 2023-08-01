Двух уголовников задержали по подозрению в массовом убийстве в Карелии

В Карелии задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении тяжкого преступления — убийстве шести человек и поджоге домов, вероятно, с целью избавления от следов. Об этом сообщили в Следственном управлении СК республики.

Произошло все минувшей ночью в поселке Деревянное Прионежского района. Во время тушения двух домов было обнаружено шесть трупов. В первом здании нашли тела двух мужчин, во втором — трех мужчин и одной женщины. На некоторых телах кроме ожогов были и следы ножевых ранений.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дел по статье, предусматривающей наказание за убийство двух и более лиц. Подозреваемые уже задержаны. След привел сотрудников правоохранительных органов к двум ранее судимым мужчинам. Следствие намерено требовать их заключения под стражу.

Правоохранители продолжают проводить мероприятия с целью установления всех деталей и обстоятельств преступления. Следователи работают, в том числе, на месте случившегося. Точная причина гибели всех людей будет установлена после проведенных экспертиз.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело мужчины без головы обнаружили под мостом в Хабаровске.